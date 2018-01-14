Yönetici zirvesi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin on birincisi 17 Ocak'da düzenlenecek. Açılış konuşmalarını TKYDBaşkanı Ali Pandır, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ'ın yapacağı zirveye iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak. Kurumsal Dayanıklılık Araştırması'nın ilk sonuçlarının da açıklanacağı zirvede, Kurumsal Yönetim Ödülleri 8. kez sahiplerini bulacak.
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