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Rolls-Royce ’su Başbakanlık’ta

Rolls-Royce CEO’su Başbakanlık’ta
Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Rolls-Royce 'su Warren East'i kabul etti. Kabule ilişkin şu açıklama yapıldı: "Kabulde, dost ve müttefik Birleşik Krallık'la stratejik ortaklığımızın son dönemdeki karşılıklı temaslar ve ortak projelerle daha da ilerletilmesinden ve yapılan işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. Bu bağlamda, ekonomik ilişkilerin, ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi üzerinde durulmuş, savunma sanayi dahil birçok alanda atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca, AB ile ilişkiler gündeme gelmiştir." Toplantıya Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katıldı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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