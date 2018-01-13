Rolls-Royce CEO’su Başbakanlık’ta

Başbakan BinaliYıldırım, Birleşik KrallıkUluslararası Ticaret BakanıLiam Fox ve Rolls-RoyceCEO'su Warren East'i kabuletti. Kabule ilişkin şu açıklamayapıldı: "Kabulde, dost vemüttefik Birleşik Krallık'lastratejik ortaklığımızınson dönemdeki karşılıklıtemaslar ve ortak projelerledaha da ilerletilmesinden veyapılan işbirliğinden duyulanmemnuniyet dile getirilmiştir. Bubağlamda, ekonomik ilişkilerin,ticaret ve yatırımların daha dageliştirilmesi üzerinde durulmuş,savunma sanayi dahil birçokalanda atılabilecek adımlarüzerinde görüş alışverişindebulunulmuştur. Ayrıca, AB ileilişkiler gündeme gelmiştir."Toplantıya Başbakan YardımcısıRecep Akdağ da katıldı.
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