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Kamuya 180 bin personel alınacak

Kamuya 180 bin personel alınacak
Bu yıl kamuya çeşitli statü ve unvanlarda yaklaşık 180 bin personel alınacak. Askeri, adalet, sağlık, eğitim başta olmak üzere birçok alanda kamuya personel alımı yapılacak. Bu yıl 'ye de rekor başvuru bekleniyor. , KPSS sonuçlarına göre alım gerçekleştirecek.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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