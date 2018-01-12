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’dan 5 milyarlık yatırım

Sabancı’dan 5 milyarlık yatırım
SABANCI Holding CEO'su Mehmet Göçmen, Holding olarak 2018 yılında 5 milyar liranın üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi. Bu yatırımın önemli bir kısmını yine enerji dağıtım alanında gerçekleştireceklerini belirten Göçmen, şöyle devam etti: "Kendimize Türkiye'nin 'sı dediğimiz için biz de bu ülke insanlarıyla bu ülkenin değerlerini yükseltmeye bir küresel marka haline gelmeyi ve bunu yaparken de yeni nesli tanımlamak istiyoruz."
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