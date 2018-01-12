Sabancı’dan 5 milyarlık yatırım

SABANCI HoldingCEO'su Mehmet Göçmen,Holding olarak 2018 yılında5 milyar liranın üzerindeyatırım yapacaklarınısöyledi. Bu yatırımınönemli bir kısmını yineenerji dağıtım alanındagerçekleştireceklerinibelirten Göçmen, şöyledevam etti: "KendimizeTürkiye'nin Sabancı'sıdediğimiz için biz de buülke insanlarıyla bu ülkenindeğerlerini yükseltmeyebir küresel marka halinegelmeyi ve bunu yaparkende yeni nesli tanımlamakistiyoruz."
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