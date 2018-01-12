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ile arası ulaşımı 9 saatten 3.5 saate indirecek Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun yüzde 88’i tamamlandı

İzmir İstanbul’a yaklaştı
İstanbul ile arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3.5 saate indirecek Gebze-Orhangaziİzmir Otoyolu'nda sona yaklaşıldı. İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında yaklaşık 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı. 80 kilometrelik kesimde ise BSK (Binder) çalışmalarının tamamlandığı projenin tamamında yüzde 88 fiziksel gerçekleşme sağlandı. 36 viyadükten 17'si tamamlandı, Bursa-Manisa arasındaki 19 viyadükte çalışmalar sürüyor. 36 viyadük, 3 tünel, 20 gişe alanı, 25 kavşak, 6 otoyol bakım ve işletme merkezi, 3 tünel bakım ve işletme merkezinin olacağı otoyol, hizmete girdiğinde, mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltacak. Bu sayede de yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor.
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