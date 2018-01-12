Esnafa iyi haber

Ekonomi Bakanı NihatZeybekci, Kredi Garanti Fonu(KGF) teminatlı kredilerin geridönme oranının yüzde 98 ilebankacılık sistemi performansınınüzerinde olduğunu belirterek,bu enstrümanı en küçük esnafında kullanabileceği şekilde kalıcıhale getireceklerini söyledi.İhracatçının KDV yükleriningiderilmesi için de bir çalışmayapıldığını anlatan Zeybekci,şunları kaydetti: "En sonTİM ile yaptığımız toplantıdaKDV ile ilgili gündeme gelen,ihracatçıların KDV maliyetinive stokunu taşıması, iadeleringecikmesi ve KDV oranıfarkları sebebiyle ihracatçınınüzerindeki yüklerin düzenlenmesikonularıyla ilgili çalışıyoruz,inşallah 1-2 ay içinde çözülecek.Burada Maliye Bakanlığıtarafında bir çalışma yapılıyor."
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