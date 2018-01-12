 ;
Yol Durumu
  1. Başvuru tamam sıra sınavda
  2. Sağlıkçıya 3 müjde

Esnafa iyi haber

Esnafa iyi haber
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin geri dönme oranının yüzde 98 ile bankacılık sistemi performansının üzerinde olduğunu belirterek, bu enstrümanı en küçük esnafın da kullanabileceği şekilde kalıcı hale getireceklerini söyledi. İhracatçının yüklerinin giderilmesi için de bir çalışma yapıldığını anlatan Zeybekci, şunları kaydetti: "En son ile yaptığımız toplantıda KDV ile ilgili gündeme gelen, ihracatçıların KDV maliyetini ve stokunu taşıması, iadelerin gecikmesi ve KDV oranı farkları sebebiyle ihracatçının üzerindeki yüklerin düzenlenmesi konularıyla ilgili çalışıyoruz, inşallah 1-2 ay içinde çözülecek. Burada tarafında bir çalışma yapılıyor."
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar