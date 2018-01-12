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Buffett: ’in sonu kötü olacak

Buffett: Bitcoin’in sonu kötü olacak
Dünyanın en zengin 3'üncü kişisi, ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett, sanal para birimlerinin sonunun kötü olacağına inandığını söyledi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde fiyatların düşeceğini belirten Buffett, geçen ay piyasaya sunulan vadeli işlemlerinde de satın alma yapmadığını dile getirdi.
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