Başvuru tamam sıra sınavda

Aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadro başvurusunda yasal süre dün doldu. Uzun yıllardır kadro bekleyen işçiler başvurularını son güne bırakmadığı için dün bir yığılma yaşanmadı. Bundan sonraki ikinci aşama yazılı sınav olacak. Sınavı geçip, güvenlik soruşturmasında sorun olmayan adaylar kadrolu olarak çalışmaya devam edecek. Cumhurbaşkanlığı taşeron uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu olduğunu açıkladı. Taşeron işçiye kadroda rekorun İstanbul ve Ankara'da olduğu belirtildi. İstanbul Valiliği bugün belediyelerde geçiş için 'uyum' toplantısı düzenleyecek.
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