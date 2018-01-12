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bedava

Askere bedava
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, asker anne ve babalarının, eşlerinin ve kardeşlerinin askerlere göndereceği mektup ve kargo gönderilerinden herhangi bir ücret alınmaması yönünde kanun değişikliği çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abuzer Abuzer

Çok iyi düşünülmüş alkışlanacak bir karar..

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cevapla 12.01.2018 12:34
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