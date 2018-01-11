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’de yolcuya da ceza geldi

UBER’de yolcuya da ceza geldi
2017'de '' ve diğer korsan akıllı telefon uygulamalarını kullanan sürücü ve yolculara kesilen cezanın toplamı 25 milyon liraya ulaştı. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği'ne bağlı polislerin denetimlerinde, akıllı telefonlar aracılığı ile Uber başta olmak üzere Careem, Olev, Back Up ve Secure Driver gibi farklı uygulamaları kullanan sürücü ve yolcular suçüstü yakalandı. 'de yasak uygulamaları kullandıkları saptanan yolculara ve korsan taşımacılara cezai işlemler uygulandı. Bu yıl Uber ve benzer uygulamaları kullanan sürücülere ilk yakanlamasında 3 bin 6 lira, ikinci yakalamasında 5 bin 10 lira, yolculara ise 334 lira ceza kesilecek.

Emir SOMER
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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