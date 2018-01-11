UBER’de yolcuya da ceza geldi

2017'de 'Uber' ve diğer korsan akıllı telefon uygulamalarını kullanan sürücü ve yolculara kesilen cezanın toplamı 25milyon liraya ulaştı. İstanbul EmniyetiTrafik DenetlemeŞube MüdürlüğüSivil Trafik Amirliği'ne bağlı polislerin denetimlerinde, akıllı telefonlar aracılığı ile Uber başta olmak üzere Careem, Olev,Back Up ve SecureDriver gibi farklı uygulamaları kullanan sürücü ve yolcular suçüstü yakalandı. Kadıköy'de yasak uygulamaları kullandıkları saptanan yolculara ve korsan taşımacılara cezai işlemler uygulandı. Bu yıl Uber ve benzer uygulamaları kullanan sürücülere ilk yakanlamasında 3 bin 6 lira, ikinci yakalamasında 5 bin10 lira, yolculara ise 334 lira ceza kesilecek.
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