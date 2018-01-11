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’lilere ikramiye

THY’lilere ikramiye
Türk Hava Yolları () Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, çalışanların bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildiğini bildirdi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, hedeflerin birer birer gerçekleştiği 2017 yılının ardından çalışanlarını, başarılı performansa yaptıkları katkıları nedeniyle ödüllendirme kararı aldı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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