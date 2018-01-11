Tahvil kapışıldı

Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 6.5 milyardolarlık finansman sağlamayı öngören Hazine'nin, 2018'in ilk yurt dışı borçlanmasına talep yağarken, iç piyasada gerçekleşen Hazine'nin dolar cinsinden 17 Şubat 2028 vadeli tahvil ihracında miktar 2 milyar doları buldu. Tahvile, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep geldi. Tahvilin yüzde 35'i İngiliz, yüzde 25'i ABD'li yatırımcılara satıldı.
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