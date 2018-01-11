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Tahvil kapışıldı

Tahvil kapışıldı
Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 6.5 milyar dolarlık finansman sağlamayı öngören 'nin, 2018'in ilk yurt dışı borçlanmasına talep yağarken, iç piyasada gerçekleşen Hazine'nin dolar cinsinden 17 Şubat 2028 vadeli tahvil ihracında miktar 2 milyar doları buldu. Tahvile, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep geldi. yüzde 35'i İngiliz, yüzde 25'i ABD'li yatırımcılara satıldı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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