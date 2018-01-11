Korsan hasılat!

Türkiye'de sinemaya ilgi artıyor. 2017'de Türkiye'de 151'i yerli, 242'si yabancı olmak üzere 393 film vizyona girdi. Boxoffice Türkiye verilerine göre; 2017 yılında sinemaya gidenlerin sayısı da yüzde 22 artarak 71 milyon 188 bin kişiye ulaştı. Dolayısıyla sinemanın gişe hasılatı da arttı. 2016'da 691 milyon 696 bin lira olan hasılat, yüzde 26 artarak 870 milyon 773 bin 224 liraya çıktı. 2018 sonunda 1 milyar lira sınırının geçileceği tahmin edilse de, uzmanlar Türkiye için rekor olan bu rakamları yeterli bulmuyor. Çünkü sadece Hollywood yapımı 'Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde' filminin maliyeti bile 1 milyar liraya denk geliyor. Türkiye'de sinema sektörünün hasılatı ortalama bir Hollywood filminin maliyeti kadar.



BÜTÇELERİ YÜKSEK

Bugüne kadar çekilmiş en yüksek bütçeli yapımlar arasında ise 258 milyon dolarla 'Örümcek Adam 3', 250 milyon dolarla 'Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde', 250 milyon dolarla 'Yenilmezler 2', 237 milyon dolarla 'Avatar', 200 milyon dolarla 'Titanic' gösteriliyor.





'RECEP İVEDİK 5'İ 7.4 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Türkiye'de 2017 için yapılan tespitlere göre; yılın en çok izlenen filmi, Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 5' filmi oldu. Şubat 2017'de vizyona giren ve 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından izlenen film, tüm zamanların izlenme rekorunu kırdı. Türkiye'nin 2018 Oscar Aday Adayı olan ve Ekim ayı sonunda vizyona giren 'Ayla' filmi de, 4 milyon 615 bin 608 izleyici rakamıyla en çok izlenen ikinci film oldu. 'Çalgı Çengi İkimiz' ise 2 milyon 798 bin 16 seyirci rakamıyla 2017 yılının en çok izlenen üçüncü filmi olarak kayda geçti.