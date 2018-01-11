Korsan hasılat!

2017’de Türkiye’deki sinema sektörünün hasılatı rekor kırarak 870 milyon lirayı geçti. Önümüzdeki yıl 1 milyar liraya ulaşılması hedeflenirken, bu rakamın Hollywood yapımı Karayip Korsanları’nın maliyeti kadar olması dikkat
Türkiye'desinemaya ilgi artıyor. 2017'de Türkiye'de 151'i yerli, 242'si yabancı olmak üzere 393 film vizyona girdi. Boxoffice Türkiye verilerine göre; 2017 yılında sinemaya gidenlerin sayısı da yüzde 22 artarak 71 milyon 188 bin kişiye ulaştı. Dolayısıyla sinemanın gişe hasılatı da arttı. 2016'da 691 milyon 696 bin lira olan hasılat, yüzde 26 artarak 870 milyon773 bin 224 liraya çıktı. 2018 sonunda 1 milyar lira sınırının geçileceği tahmin edilse de, uzmanlar Türkiye için rekor olan bu rakamları yeterli bulmuyor. Çünkü sadece Hollywood yapımı 'Karayip Korsanları:Gizemli Denizlerde' filminin maliyeti bile 1 milyar liraya denk geliyor. Türkiye'de sinema sektörünün hasılatı ortalama bir Hollywood filminin maliyeti kadar.
BÜTÇELERİ YÜKSEK
Bugüne kadar çekilmiş en yüksek bütçeli yapımlar arasında ise 258 milyon dolarla 'Örümcek Adam 3', 250 milyon dolarla 'Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde', 250 milyon dolarla 'Yenilmezler 2', 237milyon dolarla 'Avatar', 200 milyondolarla 'Titanic' gösteriliyor.
'RECEP İVEDİK 5'İ7.4 MİLYON KİŞİ İZLEDİ Türkiye'de 2017 için yapılan tespitlere göre; yılın en çok izlenen filmi, Şahan Gökbakar'ın 'Recepİvedik 5' filmi oldu. Şubat 2017'de vizyona giren ve 7 milyon 437 bin 50kişi tarafından izlenen film, tüm zamanlarınizlenme rekorunu kırdı. Türkiye'nin 2018 Oscar Aday Adayı olan ve Ekim ayı sonunda vizyona giren 'Ayla' filmi de, 4milyon 615 bin 608 izleyici rakamıyla en çok izlenen ikinci film oldu. 'Çalgı Çengi İkimiz' ise 2milyon 798 bin 16 seyirci rakamıyla 2017 yılının en çok izlenen üçüncü filmi olarak kayda geçti.
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