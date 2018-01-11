Çiftlikteki saadet zinciri çözülüyor

Gümrük ve Ticaret BakanıBülent Tüfenkci, Çiftlik Bankile ilgili incelemenin sürdüğünübelirterek, "Çiftlik Bank'a 3 ayreklamlarını durdurma cezasıvermiştik. Ama esas faaliyetleriyleilgili incelemeleri de son aşamayagetirdik" dedi. Bu tür aldatmayöntemlerinin bulunduğunadikkat çeken Tüfenkci, "Özellikleson zamanlarda somut mal vehizmet satışı olmadan internetüzerinden, yüksek kâr vaatlerisunarak; kimi oyun pazarladığınıifade ederek, kimileri sanalçiftlikler kurduklarını ve bazıyerlerde gerçek çiftliklerkurduklarını ifade ederek,insanları aldattıkları ve biranlamda saadet zinciri kurduklarıgörülüyor. Bunlar kimi zamantelefon satışı şeklinde, oyunsatışları şeklinde oluyor" diyekonuştu. İstanbul'da Kredi KayıtBürosu ile bakanlığın düzenlediğitoplantıya da katılan BakanTüfenkci, karekodlu çek sistemi'hakkında bilgi vererek, "İnşallahbonoyla ve senetle ilgili karekodluçek sistemine benzer bir yapıyıoluşturma adına bakanlığımızve Bankalar Birliği bir çalışmayürütüyor, 2018 içinde buçalışmayı nihayetlendirereksizlerle paylaşacağız" ifadesinikullandı.
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