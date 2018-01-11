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Çiftlikteki saadet zinciri çözülüyor

Çiftlikteki saadet zinciri çözülüyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ile ilgili incelemenin sürdüğünü belirterek, "Çiftlik Bank'a 3 ay reklamlarını durdurma cezası vermiştik. Ama esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri de son aşamaya getirdik" dedi. Bu tür aldatma yöntemlerinin bulunduğuna dikkat çeken Tüfenkci, "Özellikle son zamanlarda somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden, yüksek kâr vaatleri sunarak; kimi oyun pazarladığını ifade ederek, kimileri sanal çiftlikler kurduklarını ve bazı yerlerde gerçek çiftlikler kurduklarını ifade ederek, insanları aldattıkları ve bir anlamda saadet zinciri kurdukları görülüyor. Bunlar kimi zaman telefon satışı şeklinde, oyun satışları şeklinde oluyor" diye konuştu. 'da Kredi Kayıt Bürosu ile bakanlığın düzenlediği toplantıya da katılan Bakan Tüfenkci, karekodlu çek sistemi' hakkında bilgi vererek, "İnşallah bonoyla ve senetle ilgili karekodlu çek sistemine benzer bir yapıyı oluşturma adına bakanlığımız ve Bankalar Birliği bir çalışma yürütüyor, 2018 içinde bu çalışmayı nihayetlendirerek sizlerle paylaşacağız" ifadesini kullandı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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