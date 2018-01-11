Borsaya 10 şirket daha geliyor

BORSA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 900'e yakın şirketin yöneticileriyle halka açılma ile ilgili toplantılar yapıldığını belirterek, Türkiye'nin önde gelen ve bilinen markalarına sahip 10 şirketin paylarının halka arz edilerek borsada işlem görmesi için başvurduğunu, bu sayının artmasını beklediklerini ifade etti. Son yıllarda atılan adımlar ile birlikte sermaye piyasalarındaki gelişmelerin BIST 100 Endeksi'ne de yansıdığına değinen Karadağ, "2018 ve devamında yeni ve güçlü halka arzlarla sermaye piyasamız daha da büyüyecek. Bunun yanında, ülkemiz tüm olumsuz koşullara rağmen, bu yılın üçüncü çeyreğinde ciddi bir büyüme oranı yakaladı. Tüm bu faktörleri bir arada değerlendirdiğimizde, Borsa'da yakaladığımız güzel trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşünmekteyim" dedi. Karadağ, Bitcoin türü paralardan uzak durulmasını da istedi.
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