İş danışmanları atama bekliyor

İŞ ve meslek danışmanları(İMD) atama müjdesi bekliyor.Sınavlara katılıp sertifikaalmalarına karşın atanamayan işve meslek danışmanları, sesleriniduyurmak için CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'amektup gönderdi. Danışmanlar,5 yıldır atama beklediklerinibelirterek, Türkiye İşKurumu'nun (İŞKUR) kurumdışı alım yapması için çağrıdabulundu. Son atamanın2013'te yapıldığı, o tarihtenbu yana kurum dışı iş ve meslekdanışmanı ataması yapılmadığınıbelirten İMD'ler, "İstihdamseferberliğinin 2'nci fazındayapılacak kurum dışı iş ve meslekdanışmanı ataması kurumataze kan olacak ve İŞKUR ivmekazanarak büyümeye devamedecektir" dedi. Atama bekleyeniş ve meslek danışmanları,aldıkları sertifikaların süresinindaha kullanılmadan 6'ncı aydadolacağına dikkat çekti.
BEYAZ YAKALIYA İŞ KOÇU
Öte yandan istihdam seferberliğinin kapsamı genişliyor. Eğitimli genç nüfustaki işsizlik oranını aşağı çekmek için 81 ilde verikontrol merkezi kurularak beyaz yakalılara danışmanlık hizmeti verilecek. Bu yıl çatı bir işgücü piyasası, bilgi-izleme sistemi kuruluyor. Bu yıl yaklaşık 650 bin üniversiteli olup da iş arayan gence fırsat kapısı açılması hedefleniyor.
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