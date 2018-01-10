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İş danışmanları atama bekliyor

5 yıldır atama bekleyen iş ve meslek danışmanları; ’a mektup gönderdi, ‘ kurum dışı alım gerçekleştirsin’ çağrısı yaptı

İş danışmanları atama bekliyor
İŞ ve meslek danışmanları (İMD) atama müjdesi bekliyor. Sınavlara katılıp sertifika almalarına karşın atanamayan iş ve meslek danışmanları, seslerini duyurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Danışmanlar, 5 yıldır atama beklediklerini belirterek, Türkiye İş Kurumu'nun () kurum dışı alım yapması için çağrıda bulundu. Son atamanın 2013'te yapıldığı, o tarihten bu yana kurum dışı iş ve meslek danışmanı ataması yapılmadığını belirten İMD'ler, " seferberliğinin 2'nci fazında yapılacak kurum dışı iş ve meslek danışmanı ataması kuruma taze kan olacak ve İŞKUR ivme kazanarak büyümeye devam edecektir" dedi. Atama bekleyen iş ve meslek danışmanları, aldıkları sertifikaların süresinin daha kullanılmadan 6'ncı ayda dolacağına dikkat çekti.

BEYAZ YAKALIYA İŞ KOÇU
Öte yandan istihdam seferberliğinin kapsamı genişliyor. Eğitimli genç nüfustaki işsizlik oranını aşağı çekmek için 81 ilde veri kontrol merkezi kurularak beyaz yakalılara danışmanlık hizmeti verilecek. Bu yıl çatı bir işgücü piyasası, bilgi-izleme sistemi kuruluyor. Bu yıl yaklaşık 650 bin üniversiteli olup da iş arayan gence fırsat kapısı açılması hedefleniyor.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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