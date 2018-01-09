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Son moda özür

Son moda özür
İsveç merkezli giyim devi H&M'in çocuk kıyafeti tartışma yarattı. Siyah bir çocuk mankenin üzerindeki giyside "Ormanın en havalı maymunu" yazınca ortalık karıştı. Bazı kullanıcılar markayı boykot çağrısı yaptı. Firma yoğun eleştirilerin ardından konuyla ilgili Independent gazetesine bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Görüntü tüm H&M sitelerinden kaldırılmış olup incinen herkesten özür dileriz" dendi.
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