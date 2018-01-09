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Sanayi üretimi hız kesmedi

Sanayi üretimi hız kesmedi
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan 'de, çarkların dönüşü son çeyrekte de devam etti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 ile, yüzde 5.6 olan beklentilerin üstünde arttı. Son 10 yılın en yüksek Kasım ayı artışına imza atılırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Kasım'da Ekim'e göre yüzde 0.3 arttı.
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