Sanayi üretimi hız kesmedi

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan Türkiye'de, çarkların dönüşü sonçeyrekte de devam etti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 ile, yüzde 5.6 olan beklentilerin üstünde arttı. Son 10 yılın en yüksek Kasım ayı artışına imza atılırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Kasım'da Ekim'e göreyüzde 0.3 arttı.
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