Podolski dönerine hücum

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Almanya'nın Köln kentinde dönerci açtı. İki sezon Galatasaray forması giydikten sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Podolski'nin, Salih ve Metin Dağ kardeşlerle açtığı "Mangal Döner"in açılışına, futbolcunun hayranları yoğun ilgi gösterdi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Podolski, Dağ kardeşlerin işlettiği restoranın yemeklerine gerek lezzet gerekse kalite olarak hayran kaldığını ve böyle bir yatırım yapma fikrinin oluştuğunu söyledi. İki yıl yaşadığı Türkiye'de yemek kültürünün geliştiğini kaydeden Podolski, "Türkiye'de çok lezzetliyemekler yedim. Geri dönünceKöln'de Mangal Restaurant'ın süreklimüşterisi oldum. Daha sonra sahipleriyle arkadaş olduk ve bu restoranın şubesini birlikte ortak açma fikri oluştu. Beş yıldızlırestoran açmaktansa, halka dahayakın olmayı seviyorum. Sırada ne varderseniz onu şu an bilmiyorum, zamangösterecek" diye konuştu. Restoran işletmecisi Metin Dağise Galatasaray taraftarı olduğunu,Podolski gibi ünlü bir futbolcuylaiş yeri açmanın kendilerinigururlandırdığını ifade etti.
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