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ödemesinde büyük kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri bundan böyle şubelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesinde büyük kolaylık
AŞ, Motorlu Taşıtlar Vergisi () ödemelerini kabul etmeye başladı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadar PTT işyerlerinden sadece trafik cezası ile karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları yapılıyordu.

Geliştirilen yeni bir yazılımla MTV ile Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki cezalar da PTT'ye ödenebilecek.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 17:14
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