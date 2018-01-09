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Milyarlık

Milyarlık fuar
Uluslararası Boat Show Euarisa'nın 17-25 Şubat'ta ilk kez 'Kara Fuarı' gerçekleştirilecek. İstanbul Tuzla'da Viaport Marina'da, yılda 2 kez denizde düzenlenen ların başarısı, hem karada hem denizde yapılacak 'Kara Fuarı' ile artırılacak. Milyon liralık tasarım teknelerin görücüye çıkacağı Kara Fuarı'nda, 25 metre altı tekneler kapalı alanda, 25 metre üstü tekneler ise denizde özel koruma altında sergilenecek. Sektör devlerinin, şimdiden yerini aldığı Boat Show Eurasia Tuzla'da, 25 bin metrekare kapalı alan ve 25 bin metrekare deniz alanında, fiyatı milyarları bulan 200'ün üzerinde tekne görücüye çıkacak. 2018 yeni tekne lansmanları da Dusseldorf'tan sonra ilk defa Viaport Marina'da görücüye çıkacak. En düşük bütçeliden en özellikli tasarımlara kadar uzanan çok sayıda tekne aynı anda hem karada hem denizde sergilenecek.
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