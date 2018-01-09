Milyarlık fuar

Uluslararası BoatShow Euarisa'nın 17-25Şubat'ta ilk kez 'Kara Fuarı'gerçekleştirilecek. İstanbulTuzla'da Viaport Marina'da,yılda 2 kez denizde düzenlenenfuarların başarısı, hem karadahem denizde yapılacak 'KaraFuarı' ile artırılacak. Milyonliralık tasarım tekneleringörücüye çıkacağı KaraFuarı'nda, 25 metre altıtekneler kapalı alanda, 25metre üstü tekneler isedenizde özel koruma altındasergilenecek. Sektör devlerinin,şimdiden yerini aldığı BoatShow Eurasia Tuzla'da, 25bin metrekare kapalı alanve 25 bin metrekare denizalanında, fiyatı milyarlarıbulan 200'ün üzerinde teknegörücüye çıkacak. 2018yeni tekne lansmanları daDusseldorf'tan sonra ilkdefa Viaport Marina'dagörücüye çıkacak. Endüşük bütçeliden en özelliklitasarımlara kadar uzanançok sayıda tekne aynı andahem karada hem denizdesergilenecek.
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