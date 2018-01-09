Heye'canlı' tören

Bu yıl altıncısı düzenlenen ACE of MICE AwardsKongre, Toplantı veEtkinlik Ödülleri, Nisan'da sahiplerini bulacak. Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktası olacak törende, 18 ayrı dalda ödül verilecek. 81 kişilik jürinin 250 projeyi online oylamasından sonra, canlı puanlama yapılacak. Her bir kategoride en yüksek oyu alan 3 finalist, 1 tam gün canlı sunum yapacak. Ardından oylamayla birinciler seçilecek.
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