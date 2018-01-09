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Heye'canlı' tören

Heyecanlı tören
Bu yıl altıncısı düzenlenen ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, Nisan'da sahiplerini bulacak. Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktası olacak törende, 18 ayrı dalda ödül verilecek. 81 kişilik jürinin 250 projeyi online oylamasından sonra, canlı puanlama yapılacak. Her bir kategoride en yüksek oyu alan 3 finalist, 1 tam gün canlı sunum yapacak. Ardından oylamayla birinciler seçilecek.
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