Ev fiyatında İzmir İstanbul’u katladı

Merkez Bankası tarafından açıklanan son raporda, İzmir'de konut fiyatlarında yaşanan büyük fiyat artışı dikkat çekti. Konutta en fazla İzmirrağbet görürken, 2017'de İzmir'de konut değer artışı İstanbul'u 3'e katladı. Endeksteki değişime göre, son yıllarda İstanbul ve Ankara gibi illerden de göç alan İzmir, konut fiyatlarının en çok arttığı il. Artış yüksekliğine göre ikinci sırada Ege Bölgesi'nin diğer 3 ili Aydın,Denizli ve Muğla var. İstanbul ise yüzde 6.3'lük değişimle yüzde 10'luk Türkiye ortalamasının altında. Bir dönem yabancıların konut alımında tercih ettiği Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın da yüzde 8.4'lük artışla Türkiye ortalamasının altında kalması dikkat çekti.
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