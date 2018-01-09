Emekliye farklı ödeme

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 16’sından itibaren yeni maaşlarını almaya hazırlanırken, memur emeklilerine de ek ödeme yapılacak. Memur emeklileri, önümüzdeki günlerde yüzde 5.69’luk zam farkı alacak. En az ödeme 107 lira...
Yaklaşık 12 milyon emekliOcak zamlarını ceplerinekoymak için gün sayıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde5.69 zamlı maaşlarını ayın 16'sıile 28'i arasında hesaplarındagörecek. Memur emeklilerine isezam farkı ödenecek. SSK ve Bağ-Kuremeklilerinin Ocak zammı, 2016'nınikinci yarısında gerçekleşen enflasyondoğrultusunda yüzde 5.69 oldu. Zamoranı bu ay maaşlara yansıtılacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aylıkalma günlerinde artırılmış maaşlarınıceplerine koyacak. Aralık'ta eline maaşolarak 2 bin lira geçen emekli, buaydan itibaren yüzde 5.69 zamla 2 bin113 lira almaya başlayacak. 2 bin 500lira olan maaş 2 bin 642 liraya, 3 binlira olan maaş da 3 bin 170 lirayayükselecek.
ARTIŞ BÜYÜDÜ
Memur emeklilerinin ise memurlarla birlikte yüzde 4 olarak belirlenen Ocak zammı, yüzde 1.69 enflasyon farkıyla büyüdü. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Ocak artışı yüzde 5.69'a ulaştı. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'iile 5'i arasında alıyor. Kesin artışın belirlenmesi için 3 Ocak'taki enflasyon verisi beklendiğinden, memur emeklilerinin bu ay maaşları zamsız olarak yatırıldı.
GÖZLER SGK'DA
Memur emeklileri, yüzde 5.69 zammın getirdiği farkı sonradan alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte zam farkları hesaplara yatırılacak. Örneğin; bin 871 lira olan taban maaş, zamla bin 978lira oldu. Emekliye ay başında bin 871 lira yatırıldı. 107 liralık zam farkı sonradan ödenecek. Zam farkı en geç bir sonraki aylıkla beraber ödenecek. Bu durumda emekli Şubat'ta artırılmış maaşıyla birlikte 1 aylık zam farkı da alacak. TAKVİM, memur emeklilerinin zamlı maaşlarını hesapladı. Tabloya bakılarak yeni maaşlar öğrenilebilir.
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