Çiftçiye faiz yok

Hükümet, büyümeye katkı sunan Kredi Garanti Fonu benzeri yeni kurum ve uygulamaları devreye almaya hazırlanıyor. Geçen yıl 365 bin firmaya 220 milyar liranın üzerinde kredi kullandırarak dünya rekoru kıran KGF model alınarak, tarım sektörü ve girişimciliğe ucuz kredi, garanti imkanları artırılacak. Bu konuda Gıda Bakanlığı ile kamu bankaları çalışmalara başladı.