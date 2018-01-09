110 bin atamada adres tamam

2018 yılına girilmesiyle birlikte kamuda yeni personel alımları için kollar sıvandı. Yıl içerisinde 110 bin memur alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadrolar belli oldu. En çok sağlıkpersoneli alınacak. SağlıkBakanlığı, aralarında doktor, hemşire ve ebelerin yer aldığı 36 bin kişiyibünyesine katacak.
ŞUBAT'TA BAŞLIYOR Milli Eğitim Bakanlığı 20bin öğretmen ataması yapacak.Alımlarla ilgili süreç önümüzdekiay başlayacak. Adalet Bakanlığı'ndaçeşitli hizmetlerde çalışmak üzerezabıt katibi, infaz koruma memuru gibi15 bin yeni personel istihdam edilecek.Ayrıca eksik imam ihtiyacını karşılamak üzereDiyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 kadroverilecek. Kredi Yurtlar Kurumu'nun ihtiyacı olan10 bin 900 personel 2018'de işe başlatılacak.Üniversitelere 4 bin, Aile Sosyal PolitikalarBakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7bin yeni personel alınacak. Bu yıl ayrıca toplam5 bin engelli memur alınacak. Yerleştirmeişleminin yarısı Mart'ta yapılacak.
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