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110 bin atamada adres tamam

Bu yıl 110 bin kişiye memur olma yolu açıldı. Alım yapılacak kadrolar belli oldu. En çok 36 bin kişiyle sağlık personeli alınacak. 20 bin öğretmen ataması için süreç Şubat’ta başlayacak

110 bin atamada adres tamam
2018 yılına girilmesiyle birlikte kamuda yeni personel alımları için kollar sıvandı. Yıl içerisinde 110 bin memur alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadrolar belli oldu. En çok sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı, aralarında doktor, hemşire ve ebelerin yer aldığı 36 bin kişiyi bünyesine katacak.



ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması yapacak. Alımlarla ilgili süreç önümüzdeki ay başlayacak. Adalet Bakanlığı'nda çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin yeni personel istihdam edilecek. Ayrıca eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 kadro verilecek. Kredi Yurtlar Kurumu'nun ihtiyacı olan 10 bin 900 personel 2018'de işe başlatılacak. Üniversitelere 4 bin, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Bu yıl ayrıca toplam 5 bin engelli memur alınacak. Yerleştirme işleminin yarısı Mart'ta yapılacak.
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