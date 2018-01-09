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10 milyon Türk tatile çıkacak

10 milyon Türk tatile çıkacak
Erken rezervasyon indirimleri, Türk tatilcilerin sayısını artırıyor. Halen yıllık 5-6 milyon seviyesinde bulunan otel tatili yapan yerli turist sayısının kısa sürede 10 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2016'dan bu yana iç pazarda ciddi bir talep sı olduğunu söyledi. İç pazarın hareketlenmesinde cazip erken rezervasyon kampanyalarının çok etkili olduğunu dile getiren Ayık, "Kendi vatandaşlarımızın seyahat etme, tatil yapma alışkanlığı giderek artıyor. 2016 yılında ciddi bir talep patlaması oldu, 2017'de hiç fena gitmedi. 2018'de de iç pazarın ciddi bir şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. Ayık, tahminlere göre ülke içinde seyahat eden vatandaş sayısının 20 milyon civarında bulunduğunu belirtti.
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