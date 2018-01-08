 ;
Yol Durumu
  1. CEO’lar öğrencilere ilham verecek
  2. 1.3 milyona ikinci maaş

Öğretmene eş yanına tayin

Öğretmene eş yanına tayin
Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvurularının alımında sona gelindi. Duyuruya göre; öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği için 2 Ocak'ta alınmaya başlanan başvurular, bugün sona erecek. Öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri 11-17 Ocak'ta alınacak. Bu aşamada öğretmenler tayin isteyecekleri il ve ilçelerden okul tercihinde bulunacak. Öğretmen atamaları ise 19 Ocak'ta yapılacak.
Etiketler:
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar