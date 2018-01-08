Öğretmene eş yanına tayin

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvurularının alımında sona gelindi. Duyuruya göre; öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği için 2 Ocak'ta alınmaya başlanan başvurular, bugün sona erecek. Öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri 11-17 Ocak'ta alınacak. Bu aşamada öğretmenler tayin isteyecekleri il ve ilçelerden okul tercihinde bulunacak. Öğretmen atamaları ise 19 Ocak'ta yapılacak.
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