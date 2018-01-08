Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 2017 yılında 2 milyon 206 bin 372 turist ziyaret etti. Kapadokya'ya en çok turist gönderen ülkelerin içinde Çin de ilk sıralarda geldi. Peribacaları, kayadan oyma manastırları, tarihi yer altı yerleşimleri ve mağara otelleri ile konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan, sıcak hava balon turlarıyla görkemli manzaranın kuş bakışı izlenebildiği Kapadokya'da, turist sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 48 artış gösterdi.
Nevşehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici, 2018 yılının Türk turizmi açısından çok daha bereketli olacağına inandığını belirtti. Çinli turistler için bu yıl çeşitli hazırlıklar yapıldığını aktaran Ekici, "Nevşehir Valiliği'nin koordinatörlüğünde Göreme beldesinde 'CappadoChina' adıyla hazırlanan proje kapsamında Çin sokağı oluşturarak, bu ülkeden gelecek turistlerin daha çok ilgisini çekmeyi düşünüyoruz" dedi.
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