1.3 milyona ikinci maaş

Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım büyüyor. 45 yaş altındaki çalışanların sisteme kademeli katılımı sürüyor. KİT'ler, mahalli idareler ve 50-100 personeli bulunan özel sektördeki yaklaşık 1.3 milyon çalışan bu aydan itibaren sisteme dahil oldu. Maaşını peşin alanlardan bu ay ilk katkı payı kesintisi yapıldı. Aylığını çalışarak alanlardanise ilk kesinti Şubat'ta olacak. Bu arada BES'te, geçen yıl katılımcı fon tutarı 67.7 milyar liraya ulaştı.
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