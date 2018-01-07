Turist rekoru kırıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2017 yılında Antalya ve Gazipaşa havalimanları ile İstanbul'dan transit olmak üzere kente gelen turist sayısını 10 milyon 486bin 191 kişi olduğunu açıkladı. Rus turistler ise tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2017'de yüzde 671artışla 3 milyon 796 binturist sayısına ulaştı. Bu yılın 2017'den çok daha iyi olacağını öngördüklerine işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu: "Sektörle bir toplantı yaptık. Hem 2017'yi tartıştık hem de 2018 projeksiyonlarımıza baktık. 2017'ye göre Antalyaiçin en az yüzde 35- 40bir artışı öngörüyoruz. Bu, ön rezervasyonlara, uçak slotlarına ve hedef pazarlarımızdaki hareketliliğe bakarak çıkardığımız sonuç. İnşallah herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamazsak 2018'in sonunda 14 milyonlarıkonuşuruz diye temenni ediyoruz." Bu arada başta İngiltere olmak üzere Avrupa'dan da rezervasyon yağıyor.
Sömestr tatilinin gözdeleri yine dağlardaki tesisler. Kayak meraklıları özellikle Uludağ, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes ve Palandöken gibi bölgelerdeki rezervasyonları doldurmuş durumda. Paralı Türkler ise Avrupa'daki ünlü kayak merkezlerini tercih ediyor. Avustralya, Amerika gibi uzak diyarları seçenler ise yer bulamıyor.
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