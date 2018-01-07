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rekoru kırıldı

Turist rekoru kırıldı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2017 yılında ve Gazipaşa havalimanları ile 'dan transit olmak üzere kente gelen sayısını 10 milyon 486 bin 191 kişi olduğunu açıkladı. Rus turistler ise tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2017'de yüzde 671 artışla 3 milyon 796 bin turist sayısına ulaştı. Bu yılın 2017'den çok daha iyi olacağını öngördüklerine işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu: "Sektörle bir toplantı yaptık. Hem 2017'yi tartıştık hem de 2018 projeksiyonlarımıza baktık. 2017'ye göre Antalya için en az yüzde 35- 40 bir artışı öngörüyoruz. Bu, ön rezervasyonlara, uçak slotlarına ve hedef pazarlarımızdaki hareketliliğe bakarak çıkardığımız sonuç. İnşallah herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamazsak 2018'in sonunda 14 milyonları konuşuruz diye temenni ediyoruz." Bu arada başta İngiltere olmak üzere Avrupa'dan da rezervasyon yağıyor.


Sömestr tatilinin gözdeleri yine dağlardaki tesisler. Kayak meraklıları özellikle Uludağ, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes ve Palandöken gibi bölgelerdeki rezervasyonları doldurmuş durumda. Paralı Türkler ise Avrupa'daki ünlü kayak merkezlerini tercih ediyor. Avustralya, Amerika gibi uzak diyarları seçenler ise yer bulamıyor.
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