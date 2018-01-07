Şirketlere ucuz elektrik fırsatı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Türkiye'nin elektrik tüketiminin dörtte birini oluşturan ve yaklaşık 62 milyar kwh'lik tüketimi olan 270'e yakın tüketici için önemli bir karar aldı. Kurul kararına göre, yüksek tüketimli tüketiciler tedarik şirketlerinden pazarlık usulü ile elektrik temin edebilecek. 270'e yakın büyük işletmeyi yakından ilgilendiren düzenleme, yüksek tüketimli tüketicilerin enerji tedarik şirketlerinden anlaşma yoluyla elektrik almasını teşvik edecek şekilde belirlemesini öngörüyor.
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