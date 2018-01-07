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Piyasa kumpası takmadı

Borsa ve para piyasalarında rakamlar ABD’deki kumpas davasından sonra olumlu yönde hareket etti.

Piyasa kumpası takmadı
Türkiye'yi siyaseten diz çöktürme operasyonunun son halkası olan ABD'deki kumpas davasına 'sıfır' prim tanıyan yerli ve yabancı yatırımcılar, ülkeye güvenlerini artırarak sürdürdü. Davanın başladığı 28 Kasım tarihinden bu yana TL, dünyada dolar karşısında yüzde 5.85 ile en fazla değer kazanan üçüncü para birimi oldu. ise dolar bazında yüzde 21.5 ile en fazla yükselen piyasa sıralamasında ilk sıraya oturdu. Yabancı yatırımcıların, 28 Kasım'dan bu yana gerçekleştirdiği işlemler 'ye olan güvenin en çarpıcı göstergesi oldu. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 17 Kasım- 29 Aralık tarihleri arasında Türkiye piyasalarında 745 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bu alımın 479 milyon dolarlık kısmı hisse senedinde, 266 milyon doları ise tahvil-bono piyasasında yapıldı. Yabancıların hisse snedi portföyünün büyüklüğü 51.9 milyar dolarla 3.5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul ise bu sürede yüzde 14.27 yükseldi.
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