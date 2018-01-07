Milyoner sayısı 127 bine dayandı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, 2017'nin 11 ayında 17 bin 941 kişi artarak 126 bin 805'e yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, milyonerlerin toplam mevduatları da 844 milyar 454milyon lira oldu. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 422 milyar 406 milyon lirası yerel para cinsi, 418 milyar 883 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 165 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 659 bin lira olarak hesaplandı.
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