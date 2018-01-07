Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1.69 artış ile birlikte kamu çalışan- larının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5.69 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL'den 2 bin 893 TL'ye yükseldi. 5'inci derecenin 1'inci kademesinden hemşire maaşı 3 bin 592 liradan 3 bin 814 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memurunun maaşı 4 bin 457 liraya çıktı.
Memura yeni ücret
Milyonlarca kamu görevlisinin yeni maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 2 bin 893 lira olurken, müsteşar maaşı 10 bin 435 liradan 11 bni 64 liraya çıktı
Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1.69 artış ile birlikte kamu çalışan- larının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5.69 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL'den 2 bin 893 TL'ye yükseldi. 5'inci derecenin 1'inci kademesinden hemşire maaşı 3 bin 592 liradan 3 bin 814 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memurunun maaşı 4 bin 457 liraya çıktı.
Etiketler: Maliye Bakanlığı , memur
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Gazete
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