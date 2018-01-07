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Yol Durumu
  1. 20 milyon çalışana ek gelir
  2. Zamlı maaşlar yatıyor

a yeni ücret

Milyonlarca kamu görevlisinin yeni maaşları belli oldu. En düşük maaşı 2 bin 893 lira olurken, müsteşar maaşı 10 bin 435 liradan 11 bni 64 liraya çıktı

Memura yeni ücret
Ocak ayı zammının yüzde 5.69 olarak açıklanmasının ardından ların yeni maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 2 bin 893 lira oldu.
'ndan yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1.69 artış ile birlikte kamu çalışan- larının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5.69 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL'den 2 bin 893 TL'ye yükseldi. 5'inci derecenin 1'inci kademesinden hemşire maaşı 3 bin 592 liradan 3 bin 814 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memurunun maaşı 4 bin 457 liraya çıktı.
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