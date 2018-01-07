Lüks tatil yok satıyor

Bu ayın 19'unda başlayacakolan sömestr tatili içinmilyonlarca vatandaş planyapmaya şimdiden başladı. Bazıvatandaşlar tatili evde geçirecekkenparası olanlar için ise alternatiflerçok. Özellikle dağlara olan ilgi fazla.Uludağ, Kartepe, Kartalkaya,Erciyes, Palandöken gibi bölgeleriçin rezervasyonlar şimdidenyapılmaya başladı. Lüks tatil yapmayıplanlayan zengin Türkler ise buaralar biraz sıkıntıda. Çünkü lüksturlarda yer kalmadı ve yok satıyor.Avrupa'daki ünlü kayak merkezleriveya Avustralya, Amerika, gibiuzaklarda tatil geçirmek kişi başı 6bin euroyu (27 bin lira) buluyor. 4kişilik bir aile için en az harcanacakpara ise 150 bin liraya ulaşıyor.Bu aile daha iyi şartlar ister ya daalışveriş yaparsa bu kez 300 binliraya kadar çıkan bir masrafı gözealıyor. Bu kadar parayı kolaycagözden çıkartabilen zenginler içinhaberler hiç iyi değil. Çünkü turşirketleri arayanlara 'yer kalmadı'cevabı veriyor. Yer bulamayanzenginler de şimdi rotayı yurt içineçevirmiş durumda.
Tur şirketlerinin internet sitelerindeki sömestr seçeneklerinin pahalı olanlarının tamamında 'kontenjan doldu' yazısı dikkat çekiyor.
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