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yok satıyor

Sömestr tatili için Türk zenginler uzak diyarlara yapılan turlara akın etti. 4 kişilik 1 hafta tatilin 150 bin lirayı bulduğu turlarda yer kalmadı

Lüks tatil yok satıyor
Bu ayın 19'unda başlayacak olan sömestr tatili için milyonlarca vatandaş plan yapmaya şimdiden başladı. Bazı vatandaşlar tatili evde geçirecekken parası olanlar için ise alternatifler çok. Özellikle dağlara olan ilgi fazla. Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken gibi bölgeler için rezervasyonlar şimdiden yapılmaya başladı. yapmayı planlayan zengin Türkler ise bu aralar biraz sıkıntıda. Çünkü lüks turlarda yer kalmadı ve yok satıyor. Avrupa'daki ünlü kayak merkezleri veya Avustralya, Amerika, gibi uzaklarda tatil geçirmek kişi başı 6 bin euroyu (27 bin lira) buluyor. 4 kişilik bir aile için en az harcanacak para ise 150 bin liraya ulaşıyor. Bu aile daha iyi şartlar ister ya da alışveriş yaparsa bu kez 300 bin liraya kadar çıkan bir masrafı göze alıyor. Bu kadar parayı kolayca gözden çıkartabilen zenginler için haberler hiç iyi değil. Çünkü tur şirketleri arayanlara 'yer kalmadı' cevabı veriyor. Yer bulamayan zenginler de şimdi rotayı yurt içine çevirmiş durumda.


Tur şirketlerinin internet sitelerindeki sömestr seçeneklerinin pahalı olanlarının tamamında 'kontenjan doldu' yazısı dikkat çekiyor.
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