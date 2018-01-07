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Gözde meslek büfe ve market

Gözde meslek büfe ve market
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2017 yılında en fazla büfe, bakkal ve market işletmeciliğinin tercih edildiğini bildirdi. Palandöken, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 673 bin 225 olduğunu kaydetti. Geçen yıl kapanan iş yeri sayısının 2016'ya göre yüzde 4 azalarak 96 bin 945'e düştüğünü belirten Palandöken, açılan iş yeri sayısının ise 469 artarak 229 bin 367'ye çıktığına dikkati çekti.
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