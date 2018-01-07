Gözde meslek büfe ve market

TESK Genel Başkanı BendeviPalandöken, 2017 yılındaen fazla büfe, bakkal ve marketişletmeciliğinin tercih edildiğinibildirdi. Palandöken, geçen yılaralık ayı sonu itibarıyla esnafve sanatkar sayısının 1 milyon673 bin 225 olduğunu kaydetti.Geçen yıl kapanan iş yerisayısının 2016'ya göre yüzde 4azalarak 96 bin 945'e düştüğünübelirten Palandöken, açılaniş yeri sayısının ise 469 artarak229 bin 367'ye çıktığına dikkatiçekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.