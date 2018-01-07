Avrupa kapısı yumurtaya açık

Türkiye, böcek ilaçlı yumurta krizi sonrası üretimi düşen Avrupa ülkelerine yumurta ihracatına başladı. Ege SuÜrünleri ve Hayvansal Mamulİhracatçıları Birliği BaşkanYardımcısı Bedri Girit, yıllardır Türkiye'den yumurta almak istemeyen Avrupa ülkelerine son 2 aydır ihracat yapar hale gelindiğini söyledi. Avrupa'da bazı ülkelerde böcek ilacı olarak kullanılan fipronil maddesinin yumurtalara bulaştığının tespit edilmesi sonrası ürün bulmakta sıkıntı yaşadığını dile getiren Girit, Türk yumurtasının revaçta olduğunu söyledi.
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