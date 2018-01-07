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Avrupa kapısı ya açık

Avrupa kapısı yumurtaya açık
Türkiye, böcek ilaçlı krizi sonrası üretimi düşen Avrupa ülkelerine yumurta ihracatına başladı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, yıllardır 'den yumurta almak istemeyen Avrupa ülkelerine son 2 aydır ihracat yapar hale gelindiğini söyledi. Avrupa'da bazı ülkelerde böcek ilacı olarak kullanılan fipronil maddesinin yumurtalara bulaştığının tespit edilmesi sonrası ürün bulmakta sıkıntı yaşadığını dile getiren Girit, Türk yumurtasının revaçta olduğunu söyledi.
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