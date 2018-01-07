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20 milyon çalışana ek gelir

20 milyon çalışana ek gelir
Asgari ücretteki yüzde 14.2 artışla birlikte 20 milyon çalışanın Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. En düşük 152,21, en yüksek de 258,76 lira oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, AGİ'yle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. Buna göre; AGİ, evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, anne-babasını kaybeden torunlar dahil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor. Eşlerin her ikisinin ücretli olması durumunda çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden bağlı olduğu eşin bildirimine dahil ediliyor. Çocuklar için AGİ'den, boşanan eşlerden her ikisinin çalışması durumunda nafaka ya hükmedilen eş yararlanabiliyor. Nafaka ödemesine karar verilmesine karşın yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, belgelendirilmesi durumunda çocuklar için indirimden faydalanamıyor. Doğum nedeniyle ücretsiz izne çıkılan dönemde ücret alınması ve bundan gelir vergisi kesilmesi durumunda indirimden yararlanılabiliyor.
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