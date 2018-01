Emekliye çifte zam

geliri bu ay arttı.'luk Ocak zam mıyla, tüm emeklilerin maaşı değişti. Emekliler zamlı maaşlarını almaya hazırlanırken; her ay ödenen aylığın. Yaklaşıkhesabına her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödemede tutar, emekliye ödenen maaş üzerinden belirleniyor. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için net aylığın, diğerleri için iseoranında oluyor. Net aylık arttıkça ek ödeme de yükseliyor. Bu ay tüm emekliler zam alacak. Ek ödeme de zamlı yeni maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Örneğin;Halen net maaşıolan emekli, bu maaşınınoranında yanialıyor. Emeklinin eline aydageçiyor.Yani emeklinin eline geçen 3 bin 120 liranın 3 bin lirası net maaş, 120 lirası da ek ödeme.Ocak zammıoldu. Böylece 3 bin lira olan net maaşçıktı.3 bin 170 lira 70 kuruş üzerinden yüzde 4'lük ek ödeme hesaplanacak. Bu daolacak.Emeklinin eline bu aydan itibariyle net maaş ve ek ödeme olarakgeçecek.pek çoğu banka ya yatan tüm parayı maaşları olarak biliyor. Bu nedenle de ek ödeme konusunda kafa karışıyor. Oysa bankaya yatan ödemenin içerisinde. Bunu öğrenmek de çok kolay.şifresiyle hesaba girildiğinde maaş bilgisi bölümünde bordro benzeri bir sistemle karşılaşılıyor. Burada emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.emeklilerinin memur larla birlikteolarak belirlenen Ocak zammı, enflasyon farkıyla büyüdü. Böylece yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin maaşına bu ayyansıtılacak. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Ayın 3'ündeki enflasyon verisi beklendiğinden, memur emeklilerinin bu ay maaşı zamsız olarak yatırıldı. Memur emeklileri, yüzde 5.69 zammın getirdiği farkı sonradan alacak.açıklayacağı tarihte zam farkları hesaplara yatırılacak. Örneğin; bin 871 lira olan maaş, zamlaoldu. Emekliye ay başında bin 871 lira yatırıldı.sonradan ödenecek. TAKVİM, memur emeklilerinin zamlıhesapladı.