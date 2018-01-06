Emekliye çifte zam

EMEKLİLERİN geliri bu ay arttı. Yüzde 5.69'luk Ocak zammıyla, tüm emeklilerin maaşı değişti. Emekliler zamlı maaşlarını almaya hazırlanırken; her ay ödenen aylığın yüzde 4-5'i oranındakiek ödeme de gelirin artmasıyla yükseldi. Yaklaşık 12 milyon emeklinin hesabına her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödemede tutar, emekliye ödenen maaş üzerinden belirleniyor. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için net aylığın yüzde 5'i, diğerleri için ise yüzde 4'ü oranında oluyor. Net aylık arttıkça ek ödeme de yükseliyor. Bu ay tüm emekliler zam alacak. Ek ödeme de zamlı yeni maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Örneğin;
Halen net maaşı 3 bin lira olan emekli, bu maaşının yüzde 4'ü oranında yani 120 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline ayda 3 bin 120 lira geçiyor.
Yani emeklinin eline geçen 3 bin 120 liranın 3 bin lirası net maaş, 120 lirası da ek ödeme.
Ocak zammı yüzde 5.69 oldu. Böylece 3 bin lira olan net maaş 3 bin 170 lira70 kuruşa çıktı.
3 bin 170 lira 70 kuruş üzerinden yüzde 4'lük ek ödeme hesaplanacak. Bu da 126 lira 83 kuruş olacak.
Emeklinin eline bu aydan itibariyle net maaş ve ek ödeme olarak 3 bin 297 lira53 kuruş geçecek.
E-DEVLET'TEN GÖRÜLEBİLİYOR EMEKLİLERİN pek çoğu bankaya yatan tüm parayı maaşları olarak biliyor. Bu nedenle de ek ödeme konusunda kafa karışıyor. Oysa bankaya yatan ödemenin içerisinde hem netmaaş hem de ek ödemebulunuyor. Bunu öğrenmek de çok kolay. e-Devlet şifresiyle hesaba girildiğinde maaş bilgisi bölümünde bordro benzeri bir sistemle karşılaşılıyor. Burada emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.
FARK YATACAK MEMUR emeklilerinin memurlarla birlikte yüzde 4 olarak belirlenen Ocak zammı, yüzde 1.69 enflasyon farkıyla büyüdü. Böylece yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin maaşına bu ay yüzde 5.69 zam yansıtılacak. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Ayın 3'ündeki enflasyon verisi beklendiğinden, memur emeklilerinin bu ay maaşı zamsız olarak yatırıldı. Memur emeklileri, yüzde 5.69 zammın getirdiği farkı sonradan alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte zam farkları hesaplara yatırılacak. Örneğin; bin 871 lira olan maaş, zamla bin 978lira oldu. Emekliye ay başında bin 871 lira yatırıldı. 107 liralık zamfarkı sonradan ödenecek. TAKVİM, memur emeklilerinin zamlı Ocak ayımaaşlarını hesapladı.
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