27 bin lüks araç aldık

2017'DE otomotiv sektöründe üretim ve ihracatta rekor kırılırken, iç pazarda beklenenden daha iyi bir yıl yaşandı. Yıl başındaki negatif tahminler gerçekleşmedi. 2017 yılında lüks segmentte 22 bin 699, ultra lüks segmentte 4 bin 270 olmak üzere, 26 bin969 lüks araç satıldı. Ocak- Aralık 2017'de toplam binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 2.8 daralmayla 956 bin 194 oldu. Ağır vasıta araçlar da eklendiğinde toplam otomotiv pazarı 980bin seviyesinde gerçekleşti. 2017 Aralık otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 136 bin 240 adet olarak gerçekleşti. 141 bin 912 adet olan 2016 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 4 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı MustafaBayraktar, otomotiv sektörünün dinamizmi sayesinde 2017 yılını iyi bir sonuçla tamamladıklarını söyledi. 2017'de pazarın bir numarası olmak için yaşanan kıran kırana rekabeti ise Renault kazandı. Toplam 130bin 276 adet satış yapan Renault, Türkiye otomotiv pazarının en çok satılan binek otomobil ve hafif ticari araç markası unvanını kazandı. Birinciliği Renault'ya kaptıran Volkswagen (VW), 117 bin 481 adetle ikinci oldu
En çoksatanlar
Renault 130.276
VW 117.481
Fiat 120.049
Ford 111.054
Hyundai 52.265
Ultra lükssatışlar
Aston Martin 25
Bentley 16
Ferrari 16
Infiniti 122
Lamborghini 7
Lexus 101
Maserati 76
Porsche 670
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