Vestel’den tek tuşla deterjan siparişi

VESTEL ve P&G, çamaşır makineleri için 'tek tuşla deterjan siparişi' veren "Kolay Gelsin" teknolojisini Türkiye'de hayata geçiriyor. P&G işbirliğiyle Vestel çamaşır makinelerine entegre edilecek deterjan butonu, mobil uygulama üzerinden deterjan siparişini otomatik olarak verecek. 2018'in ilk çeyreğinde hayata geçecek proje ile birlikte eve deterjan taşımaya gerek kalmayacak. Vestel İcra Kurulu BaşkanıTuran Erdoğan, "Vestel olarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor, yeni teknolojiler ile alışkanlıkları değiştiriyoruz" dedi.
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