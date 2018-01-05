Kadroya geçişte rapor-referans yok

Hükümet, 1 milyon 20 bin taşeron işçisinin yüzünü güldürürken; ortaya çıkabilecek usulsüz uygulamalara karşı da harekete geçti. Kadroya geçiş konusunda 4 kritik uyarı geldi. Buna göre, başvuru sırasında sağlık raporu ve referans istenmeyecek. Koşulları yerine getirmediği halde kamuya geçiş yapanların tazminatsız çıkışıverilecek. Yanıltıcı belge sunanlardan yapılan ödemeler tahsil edilecek. Geçiş hiçbir şekilde emeklilik aylığını kazanma tarihini geçemeyecek. Devlet Personel Başkanlığı, 4C'den 4B'ye geçecek çalışanların kadroya geçişinde herhangi bir başvuru alınmayacağını ve ilgililerden bir belge, bilgi istenmeyeceğini açıkladı.
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