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Dünya manzaralı tatil

Rus kuruluşu Rascomos uzayda otel inşa edecek. 2022’den sonra da otele tatilci götürecek. 1 hafta tatilin bedeli de 40 milyon dolar olacak

Dünya manzaralı tatil
LÜKS tatil kavramı anlam değiştiriyor. Rus kuruluşu Roscomos, uzayda lüks bir otel inşa etmeyi planladığını açıkladı. Böylece, dünya manzaralı 5 yıldızlı otellerde konaklamak mümkün olacak. 2022 yılına kadar inşası tamamlanıp, uzaya gönderilmesi planlanan 5 yıldızlı otelde, 1-2 hafta kalmak için ise 40 milyon dolar ödemek gerekecek. 20 milyon dolar daha ödeyenler ise kozmonot eşliğinde uzay yürüyüşü yapabilecek. 20 tonluk, 51 fit uzunluğunda modülünde; insanlar 2 metreküplük kapsüllerde kalacak. Kapsülde 23 santimlik pencereler bulunacak ve turistler yeryüzünden 350 kilometre yükseklikteki dünya manzarasını görebilecek. 4 adet uyku odasının bulunacağı otelde ayrıca, dev 16 inç pencereli bir salon alanı ile 2 hijyen ve tıbbi istasyon yer alacak. Öte yandan otelde Wi-Fi ve egzersiz ekipmanlarının olması da planlanıyor. Lüks otel modülünün inşaat maliyetlerinin 279 ile 446 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.



İnsanların uzayda tatil hayali gerçeğe dönüşüyor. Tatilcilerin uzay seyahati yapacağı otelin inşasına başlandı. Otelde kalanlar ayrıca uzay yürüyüşü de yapabilecek. Otel modülleri yolcuların her türlü rahatı düşünülerek tasarlanıyor.
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