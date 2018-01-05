Alkollü içeceklerin ÖTV’si yükseldi

Alkollü içeceklerinin Özel TüketimVergisi'nde (ÖTV) ortalama yüzde 7.09artışa gidildi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne(Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTVlistesi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresiBaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.Buna göre, alkollü içeceklerin ÖTV'si yenidenbelirlenirken, tütün ve sigara ürünlerininvergisinde herhangi bir artış yapılmadı. Alkollüiçeceklerin asgari maktu vergi tutarı 6 aylıkYİ-ÜFE olan yüzde 7.09 oranında artırıldı.
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