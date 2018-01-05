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lerin ’si yükseldi

Alkollü içeceklerin ÖTV’si yükseldi
Alkollü içeceklerinin Özel Tüketim Vergisi'nde () ortalama yüzde 7.09 artışa gidildi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, lerin ÖTV'si yeniden belirlenirken, tütün ve sigara ürünlerinin vergisinde herhangi bir artış yapılmadı. Alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 7.09 oranında artırıldı.
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