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un kaybı yok

Taşeronun kaybı yok
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kadroya geçiş yapan çalışanların kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış hakları saklıdır" dedi, önceki gün başlayan başvurularda taşeron işçilerden hiçbir kefil istenmediğini belirtti. Bakan Sarıeroğlu, "Çalışmamızı 4 aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz" diye konuştu.

​KEFİL İSTENMİYOR
"İşçilerimizin lehine bir bakış açısı ortaya koyduk" diyen Jülide Sarıeroğlu şöyle devam etti: "Başvurularda kefil istenmiyor. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kıdem tazminatı İş Kanunu'nda düzenlenmiş bir husus. Biz bu yüzden Kanun Hükmünde Kararname'de yer vermedik. Son çalıştıkları işyerlerindeki kıdemleri geçecek. Geçmişteki en son çalıştıkları idaredeki süreleri geçiş olduktan sonra dahil edilecek. Kıdem tazminatı hakları saklıdır. Yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış haklar saklıdır." Sarıeroğlu, sınavın da ya yazılı- ya sözlü ya da mülakat olacağını söyledi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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