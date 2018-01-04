Poldi yaprak döner

Galatasaray formasını iki sezon giyen LukasPodolski, ticaret hayatını sevdi. Sezon başında Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Alman yıldız, ilk olarak ünlü Alman spor giyim markası Strassen Kicker'le ortak olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Ice Cream United'la dondurma sektörüne giren Podolski'nin son hamlesi ise Türk lezzeti dönere yatırım yapmak oldu. Türkiye yıllarında pek çok kez dönerciye gidip fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, Köln'de çok sık uğradığı MangalDöner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı. Lukas Podolski'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.
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