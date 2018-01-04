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Poldi yaprak döner

Poldi yaprak döner
Galatasaray formasını iki sezon giyen Lukas Podolski, ticaret hayatını sevdi. Sezon başında Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Alman yıldız, ilk olarak ünlü Alman spor giyim markası Strassen Kicker'le ortak olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Ice Cream United'la dondurma sektörüne giren Podolski'nin son hamlesi ise Türk lezzeti dönere yatırım yapmak oldu. yıllarında pek çok kez dönerciye gidip fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, Köln'de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı. Lukas Podolski'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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