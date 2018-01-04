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Araça verimliliğine göre vergi

Araça verimliliğine göre vergi
Hükümet, verimliliği yüksek, emisyon seviyesi düşük, küçük motor hacimli, yakıt pilli, elektrikli ve hibrit araçlara vergi avantajı getirecek. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle elektrikli ve hibrit araçlara ilave vergi indirimleri sağlanacağı gibi, yaşı yüksek araçlardan daha yüksek vergi alınması uygulaması da başlatılacak. Enerji Bakanlığı'nın hazırladığı 'Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023', yayımlandı. Plan ile bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konularda, toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile 2023'te 'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.

■ Barış ŞİMŞEK
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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