Araça verimliliğine göre vergi

Hükümet, enerji verimliliği yüksek, emisyon seviyesi düşük, küçük motor hacimli, yakıt pilli, elektrikli ve hibrit araçlara vergi avantajı getirecek. Özel Tüketim VergisiKanunu'nda yapılacak değişiklikle elektrikli ve hibrit araçlara ilave vergi indirimleri sağlanacağı gibi, yaşı yüksek araçlardan daha yüksek vergi alınması uygulaması da başlatılacak. EnerjiBakanlığı'nın hazırladığı 'Ulusal Enerji VerimliliğiEylem Planı 2017-2023', yayımlandı. Plan ile bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konularda, toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile 2023'te Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.
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