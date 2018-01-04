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Yol Durumu
  1. Şampiyon domates

2017 u yüzde 11.92

Aralık’ta yüzde 0.69 artarken, yıllık bazda yüzde 11.92 oldu. Aralık’ta en fazla fiyat artışı yüzde 23.10 ile patlıcanda görüldü

2017 enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılının rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (), Aralık 2017'de yüzde 0.69 artarken, yıllık bazda yüzde 11.92 oldu. verilerine göre; ana harcama grupları itibariyle Aralık'ta endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.52, ev eşyasında yüzde 1.18, konutta yüzde 0.77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.47 artış gerçekleşti.


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TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13.79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.77, ev eşyası yüzde 12.74 ve sağlık yüzde 11.90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23.10 ile patlıcanda oldu. Fiyat artışında patlıcanı, yüzde 20.62 ile nar, yüzde 15.15 ile salatalık izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17.03 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 16.27 ile ıspanak, yüzde 10.06 ile pırasa, yüzde 8.36 ile kadın ceketi, yüzde 7.71 ile elbise, yüzde 6.96 ile kadın gömleği, yüzde 6.51 ile kadın pardösüsü, yüzde 6.30 ile çarliston biber, yüzde 6.26 ile kadın hırkası izledi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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