Talihliler sır efsanesi bol

Milli Piyango'nun çeyrek bilete çıkan 61 milyonluk büyük ikramiyesi gündem olmaya devam ediyor. İstanbul, Antalya, Samsun ve KKTC'de satıldığı açıklanan bileti alan ve 15 milyon 250bin lira ikramiyeyi cebine koyacak olan talihliler kendilerini gizlerken, herkes milyonerleri aramaya başladı. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ankara Şans Market'in işletmecisi İnci Çıplak, büyük ikramiyenin Samsun'dan aldıkları seri biletlere isabet ettiğini söylerken; İstanbul'dan aldığı çeyrek bilete 5 milyon lira isabet eden Ordulu TIR sürücüsü Mutlu Kaya da 61 milyon liranın isabet ettiği çeyrek biletten birini alan talihliyle tanıştığını iddia etti. Seyyar bayi HavvaKostakoğlu da Antalya'daki bileti kendisinin sattığını söyledi.
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